Rúben Amorim: «St. Juste falha Marselha e não deve estar também nos dois próximos jogos»

Rúben Amorim confirmou que St. Juste vai falhar o jogo desta quarta-feira com o Marselha e também não deve estar apto para os dois jogos seguintes do Sporting, com Varzim (Taça de Portugal) e Casa Pia (Liga Bwin), devido a lesão."[St. Juste] não vai estar apto para amanhã, não deve estar também nos dois próximos jogos. Deu um passo atrás na recuperação dele. Tivemos que dar um passo atrás porque queremos o Juste por muito tempo. Estamos a fazer a pré-época em andamento, é sempre mais complicado. Não é opção para amanhã", admitiu o treinador dos leões na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os franceses.Amorim garantiu ainda que Jovane não será convocado para o encontro frente à equipa de Igor Tudor e comentou ainda a relação de Ugarte com Morita, que provocou risos na conferência de imprensa."Estava a rir-me porque deviam ver o Ugarte a falar inglês e o Morita a falar espanhol. Entendem-se bem com a bola. O Morita já começa a falar um pouco de inglês, mas o Ugarte não sabe nada de inglês. Morita é muito forte a entrar no espaço, já bateu o recorde de golos dele e se virmos os golos dele são de avançado. Foi uma característica que me surpreendeu. É difícil alguém se dar mal com estes dois rapazes. O Jovane ainda não vai para a convocatória. Vamos gerir o Jovane de acordo com as características dele. Conheço o Jovane, sei da ansiedade que tem para entrar. Ainda não vai ser convocado para este jogo, mas poderá ser convocado para o jogo da Taça", assegurou.