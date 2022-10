Rúben Amorim (super)favorito nas casas de apostas para assumir o Aston Villa

As casas de apostas não têm dúvidas. Rúben Amorim é o mais forte candidato a assumir o comando técnico do Aston Villa , na sucessão de Steven Gerrard. De acordo com os dados recolhidos pelo portal oddschecker, nove das doze casas de apostas que têm esse mercado disponível colocam o treinador do Sporting no topo das preferências e com uma margem claríssima. As outras três casas que não colocam Amorim no topo... simplesmente não o têm como opção.As odds variam entre os 1,5 da Boyle Sports e os 2,12 da Betfair, o que mostra bem a expectativa das casas de apostas na entrada do português nos villians. Por curiosidade, as casas que têm menor margem para o segundo da lista são a Bet Victor e a Parimatch, de 1,8 de Amorim para os 5 de Sean Dyche, antigo técnico do Burnley.