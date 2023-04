Rúben Amorim suspenso por 1 jogo

Rúben Amorim foi suspenso por 1 jogo, na sequência da expulsão frente ao Arouca, por "utilizar linguagem injuriosa, insultuosa e grosseira para com um elemento da equipa técnica" . Ao treinador do Sporting foi ainda aplicada uma multa de 4.080 euros.Aos 90'+8 do Sporting-Arouca, Rúben Amorim e Filipe Freiras, preparador-físico arouquense, foram expulsos após indicação do auxiliar do lado dos bancos.Filipe Reis também foi suspenso por um 1 jogo, tendo de pagar uma multa de 1.020 euros.