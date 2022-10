Rúben Amorim: «Talvez não tenha transmitido a seriedade do momento ao intervalo»

Rúben Amorim considera que o Sporting não quis tanto a vitória como o Santa Clara na segunda parte do jogo. À Sport TV, o treinador leonino destacou a boa primeira parte mas alertou para a quebra após o descanso, fazendo igualmente um 'mea culpa' por esse aspeto. De positivo, frisou que "pela primeira vez não jogámos bem e ganhámos.""Na primeira o Santa Clara esteve bem organizado, muito fechado mas aí tivemos paciência até chegar ao golo. O Mário organizou bem a equipa mas controlámos a transição deles. Na segunda parte baix]amos a intensidade e não se pode facilitar contra ninguém. Eles souberam crescer no jogo mas a culpa também é nossa, devíamos ter igualado o querer deles. Na segunda parte eles quiseram um pouco mais do que nós. Talvez eu não tenha transmitido a seriedade do momento ao intervalo. Baixámos a intensidade e assim ficamos uma equipa normal.""Não foi forçada mas ele já sentia o músculo carregado. Estamos a gerir os jogadores que voltam de lesão. Não fez pré-epoca. Limitou-nos um pouco essa saída. Foi forçada pela gestão, ele não pode dar sempre passos para trás."Pela primeira vez não jogámos bem e ganhámos. Hoje tivemos muitos problemas, parabéns ao Mário Silva, nos não jogámos bem e temos muito para melhorar".