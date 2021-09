Rúben Amorim: «Temos de fazer mais golos para dar mais sumo à exibição»

O Sporting derrotou o Marítimo com um golo de penálti nos descontos e Rúben Amorim, na primeira análise à partida da 7.ª jornada da Liga Bwin, destacou o apoio do público presente nas bancadas de Alvalade.





"Por todos, pelos jogadores e pelo treinador, realçar o espírito do público. Há algo aqui que não é muito normal. Muito sofrimento depois de dois empates, derrota com o Ajax... Souberam ter paciência como a equipa. Resultado claramente é justo. Podíamos ter resolvido muito mais cedo", começou por referir o treinador do Sporting, à Sport TV.Questionado sobre as exibições de Palhinha e Porro, nomeadamente a importância de ambos na partida, Amorim considerou que "são momentos e são jogos". "Relembrar que o Porro teve dificuldades para entrar na equipa porque o Esgaio esteve muito bem. Há que realçar o trabalho deles mas o futebol tem estes momentos. Cada um vive momentos diferentes. O Porro está muito forte ofensivamente, o Palhinha defensiva e ofensivamente", analisou."Desta vez foi o Nuno [Santos] que teve ocasiões. Tentámos, mas não saiu. E isso preocupa, obviamente. Um jogo onde o Marítimo não fez nada... Ganhamos, relaxamos, é verdade. Mas temos de fazer mais golos para dar mais sumo à exibição.""Quero que joguem, que sintam as sensações. Depois o que acontecer é responsabilidade do treinador. Há jogadores que ainda se sentem num embate. O Vinagre, principalidade. Mas vai continuar a jogar e vai ter tempo para crescer. A equipa técnica percebe as pancadas que levam, são jovens. O que queremos é jogar e o que acontecer será responsabilidade do treinador".