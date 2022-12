Rúben Amorim: «Temos de ir para a quarta vitória seguida»

Rúben Amorim é taxativo em considerar o jogo com o Rio Ave "decisivo" para a contas do grupo B da Allianz Cup, e não hesita em sublinhar a necessidade de revalidar um título que ganhou ao serviço dos leões nas últimas duas temporadas. Neste registo, o técnico também destaca a importância de reforçar a série vitoriosa para melhorar o estado anímico de uma equipa cujo rendimento ficou aquém das expectativas na primeira metade da época.

"Temos de ir para a quarta vitória seguida, e neste grupo de trabalho isso não é nada pois já tivemos longas séries de triunfos", recordou o treinador, de 37 anos, que pretende assim igualar o máximo registado na presente época, em setembro, entre a vitória na Amoreira frente ao Estoril (2-0) e o triunfo em Alvalade frente ao Tottenham (2-0) que, surpreendentemente, findou com a derrota com o Boavista (1-2).

Reforçando esta ideia, o técnico garante que irá iniciar a partida com os que "estiveram melhor nos treinos da última semana", e foi claro em traçar os objetivos na prova. "A Allianz Cup é importante para nós pois, como clube grande, pretendemos ganhar um título. Já tive uma fase em que rodei os jogadores, mas agora não vou fazer qualquer experiência e os melhores vão jogar", promete, antes de elogiar o Rio Ave. "É uma equipa com boas dinâmicas e até em pontapés de baliza consegue finalizar jogadas. Depois têm um treinador que eu gosto, o Luís Freire, de quem já se falava quando estava no 3.º escalão. Ainda há a ter em conta o vento – e quando digo isto conta para os dois lados – que pode mudar as caraterísticas nos livres e nas bolas batidas para a frente", analisou.

Pensar no futuro

A renovação de contrato com o Sporting até 2026 foi outro tema abordado por Rúben Amorim que, uma vez mais, explica a sua decisão pelo prazer que tem em participar no projeto leonino.

"Eu gosto de estar no Sporting e trabalhar com gente como o Hugo Viana e isso, às vezes, tem mais valor do que outras coisas. Depois ainda tenho tempo para vivenciar outras realidades", defende o responsável técnico, que se mostra preparado para o desafio de ter de continuar a formar boas equipas mesmo ao perder os melhores jogadores: "Eu quero é que o Sporting chegue a um ponto em que consiga manter os jogadores. Como não sou ingénuo, também tenho a noção que não será comigo que essa fase vai acontecer – o Sporting ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu quero ser uma parte importante nesse objetivo de, no futuro, ver o Sporting a manter os melhores jogadores".

Sobre o tema, o treinador ainda aborda os seus objetivos pessoais e, recordando o seu percurso, garante estar "preparado para tudo" tendo em conta a experiência adquirida desde que iniciou as novas funções. "Eu nunca pensei se estou preparado ou não, estou consciente que sei montar uma equipa pois tenho uma ideia muito clara e parto daí. Quando comecei no Casa Pia não tinha experiência nenhuma e, quando assumi o Sp. Braga vindo da equipa B, não senti a diferença... Depois só lá estive dois meses antes de vir para o Sporting. Sei que tenho muita coisa a melhorar e, se renovei, é porque gosto de cá estar", conclui.



"CR7? Sabem como resolvo as coisas..."



À margem do jogo com o Rio Ave, e ainda antes do Portugal-Suíça, Rúben Amorim foi convidado a explicar como resolveria a polémica em torno de Cristiano Ronaldo que levou Fernando Santos a repreender publicamente o jogador. "Não sei o que se passa lá dentro, mas os grupos não variam assim tanto, e cada treinador tem a sua maneira de resolver. Não sei se é certa ou errada, e eu tenho pouco tempo de treinador, mas sabem como resolvo as coisas", disse o técnico, com uma ressalva: "É uma gestão que os treinadores têm que fazer pois uma medida tomada num clube pode não correr bem num outro. O importante é manter o foco".





O Sporting entra em campo no primeiro lugar do grupo B, em igualdade pontual com o Rio Ave (ambos com três pontos), fruto da goleada por 6-0 alcançada diante do Farense na semana passada. Já a formação de Luís Freire, venceu o Marítimo por 1-0. Logo, o vencedor de hoje coloca-se em posição privilegiada para alcançar os ‘quartos’ da prova. Para tal é, claro, preciso marcar. "Os golos vão contar, e nós temos visto neste Mundial que os golos têm muita influência. Quando penso neste jogo vejo uma forma de preparar a equipa para fazer com que ela consiga melhorar", destacou Amorim, focado, também, em "não sofrer". Reforçando a ideia de que será um "jogo difícil", o responsável técnico vincou que "está entusiasmado" para ver a resposta da equipa à semana de trabalho.