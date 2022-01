Rúben Amorim: «Temos de ser mais incisivos e fazer o 3-0 para acabar o jogo»

O Sporting regressou este domingo às vitórias na Liga Bwin, com um triunfo por 2-0 sobre o Vizela, em jogo a contar para a 18.ª jornada, um resultado que ficou definido ainda na primeira parte, com os golos de Pote (28') e Daniel Bragança (42').

Em declarações no final do encontro, Rúben Amorim assumiu que a entrada da sua equipa na partida não foi a melhor, principalmente nos primeiros 10 minutos, lamentando a falta de eficácia em alguns momentos.

"Os primeiros 10 minutos foram confusos para nós, perdemos bolas e levamos com a bola nas nossas costas, mas depois adaptamos, acertámos a circulação e começámos a controlar. Os golos surgiram naturalmente. Na segunda parte, tivemos algum controlo, mas temos de ser mais incisivos e fazer o 3-0 para acabar o jogo", começou por dizer, em declarações na flash-interview da Sport TV.

Aposta em Daniel Bragança

"Tem a ver com o dia a dia, com as características do jogo, que o Vizela deixa pouco espaço no miolo. O Dani tem estado sempre bem, o Matheus vem de dois jogos seguidos e temos de ter todos preparados para o que aí vem."



Concentração dos jogadores

"Uma equipa tem de sofrer poucos golos, e nós vivemos muito disso. Hoje os jogadores foram exemplares, cumpriram bem. Houve alguma displicência em alguns momentos. A concentração dos jogadores a defender é muito importante e faz parte do nosso sucesso."

Imperativo não perder mais pontos na segunda volta

"Não temos de olhar nessa perspetiva, sabemos que o FC Porto, Benfica e Sp. Braga são muito fortes. Se baixarmos um bocadinho, uma equipa como o Santa Clara, podemos perder pontos. Não somos equipa para deixar andar. Temos de manter os índices de concentração para continuarmos a vencer", terminou.