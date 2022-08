Rúben Amorim: «Temos de ser uma equipa mais adulta»

Rúben Amorim analisou o empate (3-3) em casa do Sp. Braga e as incidências de jornada inaugural para o Sporting na Liga Bwin."Foi um jogo emotivo, com muitos golos e várias ocasiões de perigo. Deveríamos ter controlado melhor. Sofremos golos no final das duas partes. Temos de ser uma equipa mais adulta nesse sentido. Deixámos sempre o Sp. Braga voltar ao jogo. Mérito deles e demérito nosso. Faltou-nos instinto matador a defender e a atacar. O campeonato é longo", disse Rúben Amorim à Sport TV."Obviamente não era suposto [sofrer golos de bola parada], apesar da qualidade dos jogadores do Sp. Braga sabíamos que poderia acontecer. No ano passado não sofremos golos de livre e este ano sofremos um quase de meio-campo. Faltou-nos essa qualquer coisa que tivemos noutros jogos. Tivemos oportunidades para dilatar a vantagem, não o fizemos e o Sp. Braga tem mérito a chegar ao empate.""Sim, mesmo com o jogador do Sp. Braga a passar pelo nosso lateral, temos de ser maia reativos a escolher o homem para tapar o remate. É frustrante, mas é futebol. As pessoas em casa gostaram, o treinador do Sporting e os sportinguistas não. Temos é de ganhar o próximo jogo, o campeonato é longo.""Acima de tudo, o bom disto é que podemos melhorar muito, ou pelo menos estar ao nosso nível em termos defensivos. Olhando para o jogo no ataque e na defesa podemos melhorar muito. Temos coisas objetivas para trabalhar e analisar e isso é o que vamos fazer", concluiu.