Rúben Amorim: «Temos equipa para vencer o Benfica»

Na véspera de receber o Benfica, em jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin, Rúben Amorim não esconde a confiança no Sporting e sublinha a motivação da sua equipa."Os jogadores, até ser matematicamente impossível [a Champions], acreditam. Temos equipa para vencer o Benfica, já provámos que podemos vencer qualquer adversário, jogamos em casa. Para quem está habituado a jogar para vencer, e nós estamos, não muda nada. Em relação à folga já falámos sobre isso. As coisas são como são e fizemos o mesmo que sempre fazemos. Se correr mal, cá estarei eu para assumir as responsabilidades. O importante é os jogadores perceberem que não mudamos consoante as classificações. É preciso respeitar os regulamentos e isso é o mais importante. Aqui ninguém vai desrespeitar horários. Preparámos o jogo e depois fazem a vida deles. Estamos preparados para o jogo"."Acho que já falei sobre isso. Percebo a ideia mas não concordo com ela. Nada vai mudar a classificação e inconsistência que tivemos. Isto deve ser uma segunda-feira para o Sporting. O Benfica vem a Alvalade e nós queremos ganhar o jogo, simplesmente isso. Temos de ganhar o jogo, preparar a próxima época, e na próxima época estarmos de acordo com a grandeza do clube. Espero um Benfica que quer ser campeão mas jogam sempre da mesma maneira. Vão atacar, são pressionantes, e nós temos de ter a capacidade de ter bola e fazer o nosso jogo. Fizemos 30 minutos muito bons na Luz, no resto o Benfica esteve um bocadinho por cima do jogo. Foi exatamente o que disse aos jogadores. Temos capacidade que não tínhamos na altura e posicionamentos que nos vão ajudar a melhorar. Temos o plano feito como temos para todos os jogos, e este é mais um que temos obrigação de ganhar".