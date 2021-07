Rúben Amorim: «Tenho claramente uma ideia do que vamos fazer na Supertaça»

Rúben Amorim acredita que o Sporting "vai estar" preparado para defender o título esta temporada, assim como no sábado na Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sp. Braga.

"Ainda temos uns dias, temos coisas a melhorar. Não nos focamos nos resultados, obviamente queremos vencer, é uma forma de estar da equipa. Temos de olhar mais para o que se passou. Fomos crescendo ao longo da pré-época, fisicamente e taticamente. Estamos a jogar melhor, agora vamos defrontar um adversário que já conhecemos bem. O que temos de fazer é jogar da forma como sabemos e correr muito. Depois o resultado logo se vê", começou por dizer o treinador leonino à TVI, sublinhando que já tem uma ideia de como irá a sua equipa atuar na primeira partida oficial de 2021/22.





"A ideia na pré-época foi preparar todos os jogadores para termos o máximo de opções neste momento. Chegando a este ponto tenho uma ideia do onze que vamos apresentar. Tenho claramente uma ideia do que vamos fazer no jogo. O Sporting pode jogar com um ou com outro, mas a ideia é a mais importante. Vamos escolher o onze mais perto do jogo, mas já está na minha cabeça", contou Amorim, admitindo "uma responsabilidade extra" do Sporting mas lembrando que "é 50/50 para cada lado".