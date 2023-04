Rúben Amorim: «Tivemos o controlo durante o jogo todo»

Rúben Amorim analisou, após o apito final, a derrota do Sporting (1-0) frente à Juventus, em jogo da 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa."Isso foi bastante claro durante o jogo, no número de oportunidades e no controlo do jogo. Até acertarmos, na primeira parte, foi a fase mais complicada para nós. Tivemos o controlo durante o jogo todo. Não deixámos a Juventus criar muitas oportunidades, defendemos bem os duelos com jogadores de grande qualidade. Depois, criámos as nossas oportunidades, várias, e não fizemos golo. É um bocadinho o retrato da nossa época e o bom disto é que temos mais uma oportunidade em nossa casa. Temos de ser muito inteligentes para dar a volta à situação", começou por dizer à Sport TV."Não gosto de estar a dizer o que vamos fazer na segunda mão. Temos ainda o jogo com o Arouca que tem influência no que entendo que deve ser o melhor para o jogo. O Ugarte é um jogador que nos faz falta, mesmo numa fase de pressão, mais alta, é um jogador muito forte. Dá-nos outras características. Vamos ver.""Sem dúvida, os centrais foram muito fortes nos duelos. Quando lançávamos a bola, ele lutou sempre pela bola. Umas vezes conseguiu segurá-la, outras não. Há que olhar um bocadinho para o outro lado. É um miúdo que ainda é júnior, houve bolas que conseguiu segurar e outras que perdeu. Temos de olhar para o Milik e o Vlahovic, que tiveram as mesmas dificuldades num jogo que é difícil porque as equipas estão bem encaixadas. É comparar os jogadores de grande experiência do lado da Juventus e ver, bola a bola, que o miúdo portou-se bastante bem. Obviamente, tem muito a melhorar mas correspondeu aquilo que eu pensei."Tem a ver com as características. Não vou estar a explicar porque ainda temos mais um jogo com a Juventus e não quero estar a dizer muito sobre isso. Tem a ver com o facto de o lateral deles estar mais baixo ou alto. Contra o Arsenal, teve de marcar sempre o Saka e eu tinha o Nuno Santos sempre baixo a defender. Tem a ver com as características individuais e o que o jogo pede.""Sim, está tudo em aberto. Perdemos, a sensação de perder tem de ser assim, temos de estar um pouco desanimados e principalmente depois do jogo. Daqui a meia hora estaremos todos bem. Amanhã, vamos começar a treinar, a preparar o Arouca, e a melhor preparação para o jogo é ganhar ao Arouca e depois vemos para a semana".