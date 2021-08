Rúben Amorim: «Tivemos paciência com a bola mesmo com adeptos»

O Sporting entrou a vencer na Liga Bwin 2021/22 frente ao Vizela (3-0) e, no final do encontro, Rúben Amorim avaliou o primeiro encontro dos leões.





"Entrámos bem no jogo. Sabíamos que o Vizela ia tapar bem, defenderam bem. Fizemos o Vizela correr, podíamos ter feito o golo na 1.ª parte, falhámos o penálti. Vitória é completamente justa"."Demonstrou a capacidade que tem, ofensiva, às vezes chegou na frente. Teve dificuldades físicas, já sabíamos, portou-se muito bem, confirmou o que já sabíamos. Agora tem de tabalhar muito para ser opção e para crescer""Obviamente. Na finalização. Já estivemos muito bem na posse, contra equipa que veio agora para a 1.ª divisão. Ansiedade, até nós tivemos, imagino a deles. Tivemos paciência com a bola, mesmo com adeptos, o que é bom. Mas vamos melhorar"."Custou mais ao Pedro (a adaptar-se). Gostei, já tenho alguns anos como profissional como futebol. Velocidade do jogo é diferente. A única limitação é que não consigo falar com jogadores. Não me ouvem ou fingem que não me ouvem (sorriso)".