Rúben Amorim: «Tivemos uma entrada muito forte, quisemos marcar e principalmente fomos muito competentes a defender»

O treinador do Sporting, Rúben Amorin, abordou as incidências da goleada imposta ao Sp. Braga (5-0) que ditou a qualificação para a final-four da Allianz Cup."Ja temos começado jogos desta maneira mas não costuma entrar mas desta entrou [golos]. Também quero dizer que a diferença entre as equipas, nem de perto nem de longe, é esta. Nós sabemos disso. Tivemos uma entrada muito forte, quisemos marcar e principalmente fomos muito competentes a defender. Correu muito bem a primeira parte. Na segunda parte gerimos também porque não conseguimos manter o ritmo e isso é algo que preocupa sempre o treinador. Os jogadores estão de parabéns porque fizeram um excelente jogo", explicou em declarações à Sport TV."Para já tenho tido sempre boas equipas e torna tudo mais fácil. Eles têm correspondido em particular nesta competição, em que temos vencido todos os jogos. Não interessa vencer os jogos todos e depois chegar à final-four e não vencer. O que está para trás não conta. O que queremos é vencer a Taça da Liga.""O mais importante para mim, talvez. As ocasiões já as estávamos a criar. Quando marcamos o treinador fica satisfeito porque tornamos os jogos mais fáceis. Os adversários têm de ir para cima da nossa equipa. Somos muito competentes a defender. Somos mais rigorosos do que aquilo que eramos. Portanto, o mérito está mais do lado dos jogadores.""Fez um golo e um excelente jogo, mas eu acho que pode fazer mais. Teve oportunidades para fazer o segundo golo. Da mesma maneira que o defendo, porque acho que tem muita qualidade, faz um jogo destes porque o eu entendo que é o trabalho dele e que tem aquilo que merece.""Para já, dava tempo aos jogadores para crescer. É o principal. O que eu queria era explicar aos adeptos que este é um processo que vai demorar ainda tempo. Não sabemos o que vai acontecer para a próxima época. Sabemos das nossas limitações e este grupo e equipa tem jogadores muito jovens que vão precisar de tempo. Vamos ter dias muito bons porque o talento está lá. O que pederia não é jogadores, é paciência aos adeptos e o apoio deles."