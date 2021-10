Rúben Amorim: «Todas as fases são importantes... mas esta sobretudo»

O Sporting realizará cinco jogos entre 23 de outubro e 7 de novembro, numa fase de maior carga a que Rúben Amorim atribui importância acrescida.





"Todas as partes são importantes. Não sabemos que jogo vai fazer falta no fim do campeonato. Apesar dos jogos seguidos, não temos viagens e isso ajuda. Vamos ter o estádio com gente e tudo isso é positivo. Vamos definir competições. Perdendo pontos no campeonato fica mais difícil. Temos Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões... temos essa vantagem de ter o nosso público. Todas as fases são importantes mas esta, que envolve vários jogos e competições, sobretudo", referiu o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense, para a 9.ª jornada da Liga Bwin."Manter a mesma atitude quando perdemos e quando tivemos derrotas pesadas. É fazer o mesmo, sabendo que é perigoso. Alertámos os jogadores, estão todos confiantes e mostraram que querem ser opção. Estamos a recuperar vários jogadores. Temos muita coisa a melhorar, não foi um jogo perfeito. Estão todos preparados. Temos mais um jogo importante para mantermos a nossa caminhada.""Temos vindo a ganhar. Um jogador não faz uma equipa. O Pote é um jogador muito importante, que tem um passado como médio e que o ano passado fez de avançado. É um jogador de muita qualidade, mas penso que o Sporting não está dependente do Pote. O próprio Palhinha fez um jogo melhor e quando todos estão melhores a própria equipa fica melhor."