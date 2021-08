Rúben Amorim: «Todos os dias digo ao presidente e ao Hugo Viana para não vender...»

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Vizela, encontro que abre a 1.ª jornada da Liga Bwin 2021/22 (20H15). O treinador do Sporting confirmou que Nuno Mendes vai falhar o encontro e não fugiu às questões do mercado de transferências.





"A época que passou, passou. Há que ter em conta que tudo pode mudar ao contrário. Temos de estar atentos e trabalhar muito. Começa já com o Vizela. É uma equipa que conhecemos bem desde o CNS. Conheço bem o míster Pacheco e eles não vêm desfrutar. Disse aos jogadores para se focarem no campeonato. Têm alguns jogadores novos, mas não vão entrar tantos na equipa. Têm um espírito parecido com o nosso. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa que não tem nada a perder.""Estamos muito confortáveis e a nossa decisão de emprestar o Pedro Marques foi por aí. O Paulinho luta com o TT. Temos vários jogadores que podem passar por ali. O nosso melhor jogador de cabeça é o Coates. Em situações de emergência podemos sempre meter o Coates lá na frente. O Jovane também já passou por lá. Penso que o Paulinho e o TT são suficientes para atacar a época. Fui eu quem faltou com o Pedro Marques, não quero que um jogador pense que é a terceira ou quarta opção. A verdade é que o nosso melhor cabeceador é o Coates, até nos cria espaço para treinar de vez em quando lá se precisarmos.""Nuno está fora do jogo. Vinagre é uma das opções mais claras para o lugar. Ugarte, vamos ver. Estou muito satisfeito com os médios que temos. Até ao final do mercado pode haver entradas e saídas. Neste momento, estou satisfeito com o plantel que temos.""Temos que melhorar várias coisas. Nem tudo foi bom na Supertaça. Estivemos bem defensivamente, mas há coisas que podemos melhorar. Os jogadores vão subir de forma. Temos várias opções. Agora, podemos e devemos melhorar em vários aspetos. Podemos ser dominadores durante a época."Começou-se a olhar mais para o universo do Sporting quando o futebol começou a ganhar, mas o Sporting sempre foi um clube muito grande e vencedor. Não me sinto nada talismã. Tenho grandes jogadores e uma grande equipa técnica. Sinto que tenho alguma sorte. Há que estar atento a estes momentos pois pode haver algum relaxamento, mas da nossa parte não haverá.""Em relação aos três grandes, não faço ideia. Vimos o Braga muito. Continuam fortes, como vimos na Supertaça. O Vizela é uma divisão acima. Matheus Nunes? Depende do mercado, já foi o Nuno, agora é o Matheus. Eu faço o meu papel, que é todos os dias dizer ao presidente e ao Hugo Viana para não vender, para não vender. Mas vamos ver.""Em relação ao relaxamento, depois de um título conquistado, era importante mostrar que o Vizela é uma boa equipa e pode ser perigosa. Provamos o ano passado que tudo é possível. Temos que correr mais que o Vizela porque se corrermos mais estamos mais perto da vitória.""Eles estão preparados para isso. Quando sofremos o golo [frente ao Braga] não ouvimos assobios. Os jogadores responderam da melhor forma dentro de campo, sem ajuda do treinador. Vai haver momentos em que a nossa equipa não vai estar muito bem e podemos ouvir assobios, é normal. Vamos jogar a Liga dos Campeões, algo que também é diferente.""Foi uma opinião que foi mudando, é claro que o adversário também conta muito. Mas foi sobretudo pelo que me foram dando e mostrando durante a semana. O Bragança também esteve bem, mas só temos 18 jogadores para levar a jogo. O Tabata também fazia bem aquela posição. Quando estamos a fazer a convocatória, tentamos ter todos os cenários em conta. O Tabata, fazendo duas posições, garante-me mais opções e foi sobretudo por isso. O Dani [Bragança] vai voltar à convocatória. O Inácio era praticamente o único central na última temporada. Durante a semana, não me interessa se é o Palhinha ou o Dário, serão sempre opção. Entendemos que os que estiverem melhores são aqueles que irão sempre a jogo."