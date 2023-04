Rúben Amorim sobre Schmidt: «Era considerado o novo Eriksson e ontem já era bastante mau»

Rúben Amorim abordou os elogios de que é alvo pelo trabalho realizado ao serviço do Sporting. O treinador português, de 38 anos, deu o exemplo do rival Roger Schmidt, treinador do Benfica, e o efeito que teve a derrota frente ao Inter Milão, na Liga dos Campeões."Acima de tudo, aprendo muito, não só comigo mas com os outros. Ainda ontem houve um treinador que está a liderar a nossa liga. Era considerado por alguns o novo Eriksson e ontem já era bastante mau. Eu não tenho ilusões nenhumas, já subi, já desci, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos muitas vezes que as coisas mudam muito rápido. Não tenho dúvidas em relação e isso. O que interessa é o dia de hoje. Como sou muito feliz aqui, não fico entusiasmado com essas coisas. Não tenho objetivos nenhuns. Quero apenas ganhar e quero ouvir por exemplo os seus relatos como em casa do Arsenal com a nossa passagem, quero ouvir na final da Liga Europa. Esse é o meu objetivo. É isso que quero viver. O resto deixo para o futuro", frisou em declarações na conferência de imprensa de antevisão à partida com a Juventus.