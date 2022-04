Rúben Amorim: «Tudo o que tinha a dizer disse à direção e a Slimani. Cara a cara»

Rúben Amorim fez este domingo a antevisão ao jogo com o Boavista, amanhã, no Bessa (20H30), e o tema Slimani esteve em cima da mesa."Antes de mais, os resultados foram negativos, não foram menos positivos. Obviamente não estamos no nosso melhor momento, mas os rapazes estão muito concentrados, focados no que têm de fazer. Sabemos da responsabilidade de ficar no segundo lugar. Estamos atentos ao Benfica porque é o clube que vem atrás, mas temos sempre de ganhar e neste momento pouco interessa o que o adversário faz. Temos de regressar à cultura das vitórias, que é importante manter, e vamos atirar-nos ao jogo, divertir-nos, e pensar na responsabilidade de ganhar"."Em relação ao Slimani já disse tudo o que tinha a dizer, é um assunto encerrado e não vai estar para o Bessa. Não é um acaso. Está um assunto arrumado na minha cabeça. Vamos entrar com 11, gostamos de forma como costumamos jogar. Vamos tentar utilizar uma forma de jogar que já utilizámos, sem referências no centro do ataque. Vamos a jogo para vencer"."É de realçar a preocupação em querer informar os adeptos do Sporting. Tenho uma responsabilidade completamente diferente do Slimani, não há nada a dizer, tudo o que tinha a dizer disse ao Slimani, à direção e aos meus jogadores, tudo cara a cara. Para mim é um assunto encerrado"."Obviamente os jogos dão-nos essa informação. Temos tirado bastantes informações, até nas características que o plantel deve ter, e acho que tem de ter outras que não tem. O Geny, por exemplo, pode ter espaço no próximo ano porque é muito forte no um para um e joga na linha, algo que nos faltou nos dois jogos. O Inácio, que é o jogador que temos e que sai melhor com a bola, não esteve tão bem. Retirámos coisas sobre a forma como queremos atacar, seria muito mau não tirarmos nada destes jogos. Os jogadores já tiveram tantos dias bons, principalmente os centrais, mas não estão no melhor momento, e o treinador também não está. Isso não trará consequências nesse aspeto. Os melhores vão jogar, olhando para o adversário e para o que temos de fazer"."Todos os jogadores são responsabilidade minha. No início não quis, depois fez-nos falta um jogador assim, vimos as imagens, a ligação que tem com os adeptos. Todos os jogadores foram uma escolha só minha, da minha responsabilidade. O Slimani estar cá e não ter funcionado é inteiramente responsabilidade do treinador. O que transmito são as minhas ideias, Slimani é um assunto arrumado. Desde que cheguei aqui - e sempre fui avisando que os resultados ditam muito - disse que tenho de fazer o meu trabalho. Posso não tomar decisões que são populares, mas não posso perder. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador tiver resultados e eles acharem que está a fazer o melhor pelo clube. Quanto a mim, a minha função é fazer o melhor que posso fazer. O meu foco é ganhar e deixar o Sporting, seja daqui a quanto tempo for, num momento melhor do que encontrámos. Há coisas mais importantes que eliminatórias e títulos. Às vezes não defendo o grupo para defender outras coisas importantes, mas isso são opiniões. Vou sempre fazer o meu trabalho de acordo com o que penso. Tenho algo que todos os treinadores devem ter, e acho que alguns às vezes não têm noção disso... o que interessa são os resultados. Já não conseguimos ganhar, mas no próximo ano vamos tentar novamente. Percebo os adeptos, não estão satisfeitos comigo, mas isso faz parte e nem sempre temos que fazer ações populares"."Rodrigo é mais uma opção, mas temos de ver o melhor momento, ainda temos o segundo lugar para garantir. Há jogadores que trabalham há mais tempo e têm outras capacidades neste momento. Feddal fez um treino antes do FC Porto, neste jogo é convocado. Em relação ao próximo ano, Feddal foi o primeiro a saber, há um mês e meio, da minha opção para o próximo ano"."Assunto encerrado, não vou comentar mais. Em relação ao Rodrigo é uma opção, vai para jogo, mas o Tabata também é mais uma opção. A rotação contra o Tondela, como vocês viram... vamos tentar ganhar o jogo, nem que seja por meio a zero"."O nosso foco é no Boavista, e como sou muito ciente do ambiente e do momento, não faz sentido focar-me nessas questões. Não retiro uma palavra do que disse na altura, mas foi o que tive de dizer após uma derrota. Respondi ao que tinha sido perguntado. Vocês insistem, mas isso não é assunto. O Sporting ganhou este ano dois títulos, perdeu dois. Poderá ficar em segundo, em terceiro, e isso fará uma diferença muito importante. Depois vocês fazem o balanço".