Rúben Amorim: «Ugarte é melhor jogador do que eu pensava»

O Sporting defronta amanhã o Sp. Braga, no Minho, às 20H30 e esta sexta-feira, em conferência de imprensa ao jogo da 2.ª jornada da Liga Bwin, Rúben Amorim não poupou elogios a Ugarte.





"É uma opção [para o jogo amanhã]. Veio muito bem fisicamente, é melhor jogador do que eu pensava, estamos felizes por isso. É mais uma opção, adaptou-se rapidamente, teve ajuda do Seba [Coates], tem 20 anos, já com experiência, muito maduro", afirmou.Já questionado sobre uma possível saída de Palhinha, sublinhou: "Queremos 2 jogadores por posição, que nos dêem garantias. Tem características parecidas, diferentes em alguns aspetos. Achamos que o Dário [Essugo] precisa de mais um ano, vai andar entre a equipa A ou a B, mas a entrada do Ugarte não quer dizer que seja mais fácil o Palhinha sair".