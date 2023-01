Rúben Amorim: «Um excelente jogo, pena não termos levado os 3 pontos»

Rúben Amorim enalteceu a forma como o Sporting entrou no dérbi com o Benfica , considerando que o encontro da Luz foi "um excelente jogo". O único lamentou foi mesmo não ter levado os 3 pontos para Alvalade."Começámos bem, com bola. Tranquilos, depois de um momento difícil e conseguimos implementar o nosso jogo. Sabíamos o que o Benfica faz e quer, é uma equipa cheia de talento, muito bem treinada. Acabámos por chegar ao golo com justiça, o Benfica respondeu. Foi um jogo difícil. Por vezes com mais bola, noutras com mais transição. Foi um bom jogo. No final do Benfica ficou um pouco por cima, o ambiente também ajudou. Foi um excelente jogo, pena não termos levado os 3 pontos", começou por dizer, à BTV.Amorim explicou ainda a opção por fazer troca de centrais para colocar St. Juste em campo na segunda parte. "O [Matheus] Reis estava com dificuldades. O Neres ia entrar, é um jogador rápido, e tive de olhar para os centrais. O St. Juste tem um limite de tempo de jogo, é rápido, o Inácio adaptou-se bem. Tinha de olhar para os jogadores de trás, que ficam sozinhos para as transições, daí ter colocado o Jer".Quanto ao que vem aí na segunda volta, Amorim mantém o discurso. "É jogo a jogo, não pensar muito nisso. No fim logo se vê".