Rúben Amorim: «Um mau resultado pode estragar o momento que estamos a viver»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, em Alvalade, às 18 horas), abordando a mudança de chip pós-Champions e"Em relação à musica, é um pormenor. Agradeço muito mas prefiro quando gritam pelo Sporting, principalmente aquela música que é golo do Sporting, é a que eu prefiro. O mérito é todo dos jogadores. Em relação à preparação, temos de saber que a mudança do chip é difícil, atingimos os oitavos de final. Nos outros 4 jogos estivemos bem nos jogos a seguir, talvez o Arouca foi o jogo que nos custou mais. Nos outros estivemos melhor, em Paços de Ferreira estivemos muito bem. É o que queremos fazer neste jogo. Sabemos do perigo que há. O Tondela preparou o jogo com tempo, vem motivados, e nós temos de estar ainda mais motivados. Um mau resultado pode estragar o momento que estamos a viver. Queremos manter a nossa posição"."É sempre um momento difícil. As equipas estão preparadas. Obviamente o treinador estando junto da equipa é sempre melhor. O impacto que tem o covid numa equipa, sendo o treinador ou jogadores, é sempre desagradável. Espero que não aconteça nada com o Pako e que recupere rápido. Em relação ao Quaresma, teve a oportunidade aqui, entendemos que deveria rodar e jogar sempre, teria mais dificuldades em jogar aqui. Por vezes são eles que transformam o seu futuro, como o Inácio fez. O Quaresma era mais opção, tinha um estatuto diferente até do Inácio e ele adaptou-se melhor ao alto rendimento. Quaresma está a fazer o seu caminho, acreditamos muito nele. Tem de trabalhar para voltar ao Sporting. Em relação ao Nazinho, não foi para estrear jogadores, não faço isso. Simplesmente temos limitações. Entrou o Esgaio para substituir o Matheus Reis que já estava em dificuldades físicas e o Porro que veio de lesão disse que tinha de sair. O único lateral que tínhamos, podíamos lá ter posto o Nuno Santos, mas entendemos que os miúdos têm de sentir… Adaptando um jogador estaria a dizer aos miúdos que estão no banco, mas não contam para entrar. Eles contam para entrar. Lançamos Inácio, Quaresma, Matheus Nunes, esses lançamos. O que estamos a dar é sinais aos jogadores e experiência, para no futuro serem os titulares da seleção. Faz parte do nosso projeto e esperamos que a seguir ao Nazinho venham outros jogadores."Obviamente é um bom sinal, mas não conta muito. Quando olho à minha volta, o mister Jorge Jesus tem muitos mais títulos, o mister Sérgio Conceição tem muito mais títulos, o Sérgio Conceição tem sempre trabalhos na Europa muito bons, para ele é sempre normal passar aos oitavos-de-final. Olho muito a isso. Fico contente por vencer, porque gosto de vencer, mas dou mais valor aos títulos. Eles estão todos muito à minha frente. É não olhar tanto para isso, ficar satisfeitos com o que fizemos, mas é sempre um dia novo e queremos mais. É sinal que estamos no bom caminho e temos de continuar"."Ele tem essa característica de fazer golos, eu olho mais ao jogo dele, na verdade não estava a fazer um bom jogo, estava desaparecido e até precipitado. Da mesma forma em que teve 7 jogos sem marcar, mas jogava bem, pressionava bem e estava a adaptar-se bem à equipa. Olho da mesma maneira. Marcou dois golos, sim senhor, mas pode fazer jogos muito melhores. Tem muito para trabalhar e foi isso que ele fez durante estes dias"."Será especial se ganharmos. Obviamente que tenho um carinho especial quer pelo Belenenses, o clube, e pelo Casa Pia, onde comecei, apesar de agora ser um pouco diferente. Na altura era mais familiar, agora têm um investidor, está a acrescer e o estádio está diferente. É um momento especial, mas será se ganharmos. Se não, não terá nada de especial. O importante é vencer os jogos. É um prazer voltar ao Casa Pia, mas o principal é ganhar".