Rúben Amorim vai até ao fim Os resultados não abalam as convicções. No que depender do próprio, o técnico fica pelo menos até ao final da época. Do lado de Varandas, a confiança em Rúben é total





• Foto: Paulo Calado