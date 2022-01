Rúben Amorim vai estar no banco frente ao Leça

Carlos Fernandes confirmou que Rúben Amorim vai estar no banco do Leça-Sporting de amanhã, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal."O Rúben vai estar no banco amanhã e isso é uma boa notícia", afirmou na conferência de imprensa desta segunda-feira.Recorde-se que o treinador dos leões testou positivo ao vírus SARS-CoV 2 na bateria de testes realizada no passado dia 4, segundo Record apurou