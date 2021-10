Rúben Amorim: «Vamos dar um intervalo à equipa. Desligar e depois voltar forte»

Rúben Amorim considerou que o Sporting venceu de forma justa em Arouca (1-2) mas admite que a equipa poderia ter resolvido a partida mais cedo.





"Sabíamos que seria difícil, o Arouca preparou e bem o jogo contra nós. Vínhamos de um jogo de Champions, perdemos e nós habituámo-nos a ganhar. Hoje tivemos várias ocasiões na primeira parte, podíamos ter resolvido logo e não controlámos tão bem como nos últimos dois jogos. Mas fomos justos vencedores", começou por dizer o treinador leonino à Sport TV, que, com a paragem das seleções, pretende agora dar um descanso, físico e mental, à equipa."Vamos dar um intervalo à equipa, outros vão para um ambiente diferente e os que ficam cá vão trabalhar, mas também desligar um pouco, pois foram semanas a que não estavam habituados. Desligar, voltar a ligar e vir forte e fresco. Ser der para recuperar os que estão lesionados, melhor ainda", vincou."Olhámos para o Arouca, que tinha duas formas de atacar a nossa equipa. Até pressionou mais alto do que esperávamos. Principalmente sentia que os jogadores do Arouca eram rápidos nas transições e os laterais costuma, ser mais rápidos que os centrais. O Pablo também mostrou pormenores.""Já fizemos tantos golos de bola parada, eles tinham dois homens para a transição e nós também, mas mesmo assim chegou lá a equipa toda. Realço depois a resposta da equioa, que marcou e fechou o jogo.""Já tínhamos alguma ideia. Obviamente que é uma satisfação, o clube precisa, os nossos jogadores precisam. Fico muito feliz por eles, eles trabalham muito desde o ano passado e estão a colher os frutos. Têm é de saber que isto muda de um dia para outro. O Matheus tem de trabalhar e olhar um bocado para o Inácio, que teve uma lesão, não se estreou e agora vai ter de voltar a fazer tudo outra vez. O Matheus e os outros têm de trabalhar todos os dias."