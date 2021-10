Rúben Amorim: «Vamos fazer um grande jogo»

As duas primeiras jornadas da Liga dos Campeões mostraram um leão de duas faces: frente ao Ajax (1-5), a defesa meteu água; e na deslocação a Dortmund (0-1) o ataque não foi capaz de rugir. Para a história ficam as duas derrotas, mas também uma tendência evolutiva que Rúben Amorim espera ver confirmada hoje, em Istambul, com a primeira vitória no grupo. Até porque o técnico está ciente de que “poucas equipas na história da Champions passaram à próxima fase com três derrotas nos primeiros três jogos”, pelo que o embate contra o Besiktas é “crucial” nas aspiração assumidas de assegurar o bilhete para os oitavos-de-final da prova.

“O objetivo B, a passagem à Liga Europa, não entra para já nas contas, porque o grande objetivo é o apuramento para próxima fase [da Champions]. Este jogo é crucial pelos pontos e pela mentalidade e conforto da equipa na competição. Acho que a equipa encara estes momentos com bastante coragem e entusiasmo. Acredito que vamos ser melhores do que nos últimos dois jogos”, vincou na antevisão realizada ontem na arena do Besiktas, o Vodafone Park, numa mensagem de clara confiança que fora reforçada à Sporting TV: “Queremos juntar o que de mal fizemos defensivamente com o Ajax, emendar, e criar o que nos faltou ofensivamente com o Dortmund. Acho que vamos fazer um grande jogo.”

É, por isso, sem surpresa que o treinador tenha apontado a uma entrada com tudo, com “vontade de marcar desde o primeiro minuto”, ainda que com um aviso à navegação: entusiasmo, sim, mas na dose certa. “Temos de ter vontade de vencer e também cabeça fria. Já temos dois jogos, as sensações melhoraram. E por vezes a inexperiência tem coisas boas, os jogadores vão mandar-se para o jogo e é isso que quero que eles façam. Uma equipa melhora com as dificuldades. Todos estão preparados. Queremos mostrar a equipa que somos. Acho que ainda não mostrámos a equipa que somos, por culpa do treinador, que não acertou defensivamente e depois ofensivamente”, sublinhou, noutra referência às primeiras jornadas.

Trazer Portugal à Turquia

A propósito dessa vontade de exibir a melhor versão do leão à Europa, Amorim dá o exemplo do campeonato português e os jogos com os rivais, que ultimamente têm sido de muito boa memória para o Sporting. “O Besiktas é uma grande equipa, com grandes jogadores, que terá o público da casa a puxar por eles. É um clube de gente muito apaixonada, os adeptos, os jogadores em si, a cultura é muito assim. Vão muito com a onda do público. Temos de estar preparados para isso porque jogamos no Sporting. Os nossos adeptos fazem isso aos adversários. Não temos experiência internacional aqui, como grupo, mas jogamos com o Benfica e o FC Porto, acabamos por não perder e até ganhamos alguns jogos. Temos de transpor para a Liga dos Campeões a calma que temos tido nesses jogos do campeonato. Estou muito confiante que isso vai acontecer”, apontou.

E de forma a mudar o que tem sido um registo negativo contra as equipas turcas – que pode consultar à esquerda –, o caminho está traçado e a receita está... dada. “Espero ter muita [bola], podemos ter pouca... No campeonato passamos a vida com bola. Tentámos fazer isso contra o Ajax e o Dortmund, mas muitas vezes não deixam. O Besiktas foi campeão [na Turquia], por isso de certeza que dominou muitos jogos. Será uma luta entre duas equipas que querem a bola e dominar. E nós queremos ganhar a jogar bem, segurando o jogo, sendo a equipa com mais bola e oportunidades, melhores ofensivamente do que fomos com o Dortmund mas continuando compactos. Somos uma equipa que sofre poucos golos”, rematou.

Memórias para não... recordar

A conferência foi pautada por tensão, dados os problemas com o som na sala, e... boa-disposição. Instado sobre a última vez que defrontou o Besiktas em Istambul, em 2016 e como jogador do Sp. Braga, num duelo de má memória dos ‘16-avos’ da Liga Europa (derrota por 1-0), Amorim elogiou os seus, em detrimento de Hugo Viana... e de si próprio. “Este Sporting é mais forte do que esse Sp. Braga. Eu e o Hugo Viana jogávamos no meio-campo [risos e olhar para o diretor desportivo, na plateia], enquanto nós temos o Palhinha, o Matheus, o Ugarte e o Bragança.”

Rosier “em casa” nas águias negras

O duelo de hoje representa o reencontro entre Sporting e Rosier, lateral que foi vendido no verão ao Besiktas por 4,8 milhões de euros. Em Alvalade, a relação entre o jogador e Amorim não era a melhor, como o próprio francês admitira em março – “gostei dos dois primeiros treinadores [Marcel Keizer e Leonel Pontes], mas não dos dois seguintes [Silas e Rúben Amorim]” –, mas nem por isso existe rancor, tendo até o técnico recordado o seu ex-jogador: “Têm o Pjanic, Batshuayi, o Vida ou o Rosier, que não encontrou a sua casa em Alvalade, mas encontrou aqui.”