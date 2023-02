Rúben Amorim: «Venceu a equipa que quis ganhar mais o jogo»

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, analisou a vitória sofrida em casa do Rio Ave (0-1), alcançada na 19ª jornada da Liga Bwin."Jogo muito amarrado, com dificuldades em criar desiquilibrios. Obviamente, nós tínhamos toda a vontade de ganhar o jogo, especialmente na segunda parte, em que empurrámos o Rio Ave para trás, mas sem conseguir desbloquear individualmente. Isso faz toda a diferença quando as linhas são longas e há muita gente. Temos de desbloquear os jogadores no 1vs1. Sem conseguir isso, depois não há muitas oportunidades. Foi assim um bocadinho durante o jogo. Desbloqueámos com o golo do Youssef [Chermiti] num jogo que não foi bem jogado, com muitos duelos. Venceu a equipa que quis ganhar mais o jogo", declarou aos microfones das Sport TV."Tínhamos de mudar um bocadinho a nossa saída de bola que estava difícil. Houve um encaixe de homem a homem dos nossos três centrais. Tínhamos de adaptar. O Ugarte baixou para fazer uma saída a quatro. Estava a chamar isso. Não foi isso que treinámos mas foi isso que o jogo pediu. Foi adaptar o que se estava a passar no jogo."