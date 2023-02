Rúben Amorim: «Vital falou com Adán e disse que estava tudo bem. Mantemos a confiança nele»

O momento de Antonio Adán foi tema na conferência de imprensa de Rúben Amorim, na antevisão ao jogo com o Chaves. O técnico dos leões foi questionado sobre se já falou com o guarda-redes após o erro diante do Midtjylland e ainda fez um balanço dos 100 jogos na Liga Bwin."O que sinto é que estragámos um bocado a média. É um orgulho estar num clube tão grande como o Sporting. Não gosto de escolher o melhor momento, mas ser campeão traz realização a qualquer treinador. O pior... São vários. Mesmo quando jogamos mal e sinto que a equipa não dá tudo, são sempre maus momentos. Há sempre bons e maus. Diria que o melhor foi quando fomos campeões. A vida familiar é sempre a minha prioridade. Não ia para lado nenhum sem a minha família. Vamos ver quanto tempo aguento essa vida, mas sou bastante jovem e sinto-me bastante realizado. Achava que tinha nascido para ser jogador, mas se calhar nasci para ser treinador... Em relação a Adán... O que fizemos foi uma avaliação de quantas vezes ele teve a bola nos pés e de quantas boas decisões tomou. Obviamente que isto conta pouco quando ele erra. O Adán tem errado aqui ou ali durante esta época e tem muita visibilidade. Quantas vezes acertou? Que boas decisões tomou? Sinto o Adán confiante. O Vital falou com ele e disse que estava tudo bem. Quando está tudo bem, deixo-o ficar nos guarda-redes. Mantemos a confiança nele", disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Chaves (21.ª jornada da Liga Bwin), marcado para segunda-feira às 19 horas.