Rúben Amorim: «Podemos ser muito melhores, mas fomos justos vencedores»

Na primeira reação ao triunfo do Sporting na visita ao Estoril., Rúben Amorim sublinhou a boa resposta da equipa após a goleada sofrida a meio da semana, para a Champions, frente ao Ajax.





"É uma vitória num terreno difícil depois de um momento difícil. A forma como entrámos, não me lembro de ocasiões do Estoril. Aprendemos muito com o jogo de Famalicão. Podíamos ter feito golos na primeira parte, na segunda também, mas a vitória é inteiramente justa. Foi importante por eles [jogadores]. Vivem muito o dia-a-dia. Ainda não passámos por momentos muito maus. Tínhamos esta série depois de um jogo difícil a meio da semana. Podemos ser muito melhores, mas fomos justos vencedores", referiu o técnico, em declarações à Sport TV."A maior parte do trabalho está feita durante a semana. Depois no jogo tento passar energia para eles, alguns pormenores. A forma como entraram, perceberam o jogo e bloquearam o adversário", acrescentou Amorim."É um jogador muito inteligente, percebe os momentos, dá peso à equipa e é internacional espanhol. Tem muitos jogos nas pernas, é muito humilde e trabalhou para a equipa, o que revela muito o seu caráter.""Temos de olhar para nossos jogos. A equipa queria dar boa resposta, queríamos demonstrar a equipa que costumamos ser e depois de uma derrota pesada foi importante a forma como jogámos."