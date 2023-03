Rúben Amorim volta a chamar sete jovens ao treino do Sporting

O Sporting prosseguiu esta quinta-feira os treinos na ala profissional da Academia, com Rúben Amorim a chamar novamente alguns elementos das formações secundárias, nomeadamente provenientes da equipa B e de sub-23. De acordo com as informações publicadas pelo clube de Alvalade, o treinador de 38 anos viu de perto os jovens Miguel Menino, Rodrigo Marquês, João Ferreira, Jesús Alcantar, Francisco Canário, Chico Lamba e Lamarana Jallow, elementos que já que haviam sido presenças em sessões anteriores ao longo da semana.Além disso, no treino desta manhã, o Sporting continuou sem contar com Daniel Bragança e Héctor Bellerín, ambos entregues a tratamento às respetivas lesões.O plantel dos verde e brancos volta a treinar esta sexta-feira, a partir das 10h30 na Academia, numa sessão que contará com um jogo-treino diante do Vilafranquense.