Rúben Amorim: «Voltámos a falhar muitos golos mas não sofremos e isso é muito bom»

O Sporting somou esta quarta-feira o segundo triunfo na fase de grupos da Allianz Cup ao bater o Rio Ave por 2-0. Um golo de Gonçalo Inácio (62') e um autogolo de Boateng (73') definiram o resultado final do encontro realizado em Vila do Conde.

Em declarações na 'flash-interview' da Sport TV no final da partida, Rúben Amorim elogiou a segunda parte dos seus jogadores, lamentando a falta de eficácia da equipa na frente de ataque.

"A primeira parte também não foi má, o Rio Ave tem o seu valor, apareceu como costuma jogar, com três médios contra dois dos nossos, bem abertos, e dificultou-nos a nossa forma de pressionar, mas mesmo assim tivemos as nossas oportunidades de fazer golos. Tivemos alguns cruzamentos não seguiram o caminho que deviam seguir, tivemos uma grande oportunidade logo no início com o Nuno Santos, mas a verdade é que também não permitimos ao Rio Ave criar oportunidades. Mas na segunda parte, também com o cansaço da equipa do Rio Ave, criámos algumas situações, algumas em ataque organizado e muitas delas em transições porque recuperávamos a equipa adversária um pouco partida. O Rio Ave fez o seu papel e na primeira parte tornou tudo mais difícil, voltámos a falhar muitos golos mas não sofremos e isso é muito bom", começou por dizer o técnico dos leões.

As descidas de Dário Essugo para pegar no jogo

"Principalmente quando há uma marcação de falta e quando as equipas já nos conhecem com a saída a 3 e a 4, por vezes é o lateral ou o médio-centro. São alterações que todos os treinadores fazem e nós temos de nos adaptar o que acontece nos jogos."

Amorim, o 'papa vitórias' na Taça da Liga

"Muito mais do que isso é aproveitar para crescer como equipa, todos os jogadores tem de estar prontos, durante a semana estão a lutar por um lugar, depende sempre mais deles do que de mim. O Rio Ave no início entrou muito bem, até com bola, e nós com o desenrolar do jogo fomos dominando. Foi um jogo competente da equipa", terminou.