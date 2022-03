Rúben Amorim: «Vou recompensar quem trabalha, não quem tiver o ego grande»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão à deslocação ao terreno do V. Guimarães, da 27.ª jornada da Liga Bwin (amanhã, 20h30)."Não sofrendo golo costumamos marcar sempre, tirando o jogo do Manchester City. Costumamos sempre marcar e estamos sempre mais perto de vencer. É a forma como atacamos, como preparamos transições... o foco não é não sofrer golos, é marcar, jogarmos bem, defendermos bem. A maior parte das vezes precisamos de estar concentrados porque defendemos subidos, e mantendo a baliza a zero estamos mais perto de vencer os jogos"."Não vi os jogos, mas o Benfica eliminou uma grande equipa, contra um país com o qual estamos em confronto relativamente aos pontos. Em relação ao kickboxing, é um hobby. Não tenho redes sociais, mas o Pedro [Kol] meteu o vídeo nas dele. Não tenho muito jeito para aquilo e também detesto correr, acho que já corri muito durante a carreira e aproveito esses momentos para aliviar a pressão"."Em relação ao título toda a gente pensa em conquistar títulos. Sabemos que estamos em desvantagem mas não vale a pena fazer muitas contas. Queremos ganhar os jogos todos, temos jogado melhor, ainda temos a Taça de Portugal, a cabeça de toda a gente está direcionada para os êxitos, sabendo que no fim poderão ou não acontecer. Temos de fazer a nossa parte e jogar bem"."A obrigatoriedade de um diretor desportivo depende dos resultados e de como está estruturado o clube. No nosso caso, ele é imprescindível e a ligação que tenho com ele vem muito além do trabalho, é como se fosse um familiar. Trabalhamos em prol do Sporting, só pensamos no clube, a forma como ele não requer atenção e está sempre pronto a ajudar o treinador e a estrutura a tornar a equipa mais forte... tem sido crucial. Para nós é imprescindível, em relação aos outros clubes cada um tem a sua forma de trabalhar, que têm managers que tratam de tudo, mas aqui não. Faz o trabalho como ninguém"."Sim, é talvez dos jogos mais difíceis. Obviamente [escolher o onze] torna-se um bocadinho mais claro com o desenrolar da semana. Olhamos para o jogo passado, para as caraterísticas do V. Guimarães. Hoje vamos voltar a treinar e vamos escolher o onze. Avaliamos tudo e no fim torna-se mais claro, apesar de no início da semana ser mais difícil, até porque eles treinam todos bem. Há muitos que deviam ser titulares mas não vão ser. O principal objetivo é vencer, e há muitas nuances. Com o Arouca e em vários jogos este ano, já ficou provado que é preciso pensar na forma como vamos mexer no jogo... mas sim, esta é a fase em que custa mais escolher o onze"."Matheus Reis teve um problema no pé mas recuperou, de resto está tudo bem, mas ainda temos um treino. Em relação aos egos, o Sporting está em primeiro lugar. Eles sabem que têm todos hipótese, mas que têm de trabalhar porque todos os outros podem jogar. Eu fui sempre aquele que era polivalente e trabalhava e ficava para segundo plano, mas sempre vivi bem com isso. Não vou recompensar quem tiver ego grande, mas sim quem trabalha. Não há qualquer problema. A melhor equipa vai jogar para este jogo, porque eles sabem que isso não significa que ninguém é melhor que o outro. Eles entendem isso com naturalidade".