Rúben Dias destaca qualidade do rival: «O coletivo do Sporting é forte»

Um dos jogadores mais utilizados no Manchester City, Rúben Dias impõem-se como uma das vozes de comando da formação orientada por Pep Guardiola e não tem dúvidas em afirmar que o emblema inglês não terá tarefa fácil na visita desta terça-feira ao Sporting. Em entrevista à Eleven Sports, num primeiro lançamento ao duelo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o central de 24 anos não apontou em específico um jogador perigoso nos leões, preferindo destacar o coletivo da formação liderada por Rúben Amorim."Destacar um jogador no Sporting? Não o conseguiria fazer, nem acho que seja justo para qualquer um deles. Porque têm bastantes jogadores que se têm destacado. Se uma equipa tem sucesso, tem sempre de haver sucesso coletivo. O Sporting é um exemplo disso. Não creio que faça sentido destacar ninguém em específico, porque o coletivo do Sporting é forte", começou por referir o ex-central do Benfica, conhecedor da realidade leonina, enumerando dois fatores fundamentais para a boa prestação do rival, caráter e identidade: "Acima de tudo, a personalidade da equipa. Se há algo a frisar, é isso. De todos os fatores, isso é o que lhes está a dar o sucesso que estão a ter. E é por isso que sabemos que temos de estar alerta e no nosso melhor."Depois de ter perdido a final da Liga dos Campeões na última temporada em solo português, no seguimento de um desaire pela margem mínima (0-1) perante o Chelsea, no Estádio do Dragão, Rúben Dias não esconde que os citizens desejam regressar ao palco da decisão da prova milionária, ainda que considere que a equipa pensa apenas passo a passo. "Nem é o tudo ou nada, nem é uma pressão negativa. É uma pressão boa, de exigência, de ambição. É uma pressão de muita vontade de todos. Dos jogadores, fisioterapeutas, cozinheiros, treinadores, do staff… Todos querem muito dar o último passo. Estivemos muito perto. Mas não vejo tudo isso a passar para uma pressão negativa. Sinto uma pressão positiva", garantiu.Atualmente na segunda temporada ao serviço dos citizens, Rúben Dias merece a confiança de Guardiola, ao ponto de ser já um dos capitães de equipa. Uma responsabilidade que o jovem central encara com tranquilidade. "Significa muito para mim. Ainda para mais ser nomeado capitão após a minha primeira temporada. Acredito muito que tendo ou não tendo braçadeira, cada um deve ser capitão de si mesmo. E ao seres o capitão de ti próprio, estás automaticamente a ser um líder para todos. Porque estás a dar o exemplo, estás a respeitar o grupo que trabalhas. É também uma responsabilidade muito maior. Mas é algo que nunca me deu ansiedade ou levou-me a criar demasiada expectativa. Não há maior ambição ou responsabilidade do que a que eu tenho para mim próprio. É óbvio que é especial e tem o seu peso", vincou.