Rúben Vinagre aponta à Seleção: «Serei chamado»

Rúben Vinagre tem passado ao lado das últimas convocatórias das seleções – mais precisamente nos Sub-21 –, mas não esconde o desejo de representar Portugal a curto prazo. "Se Deus quiser serei chamado", afirmou o esquerdino, no podcast ‘ADN de Leão’, onde abordou o regresso à Academia.





"A adaptação foi bastante fácil, já conhecia do Pote do Wolverhampton, mas também reencontrei o Daniel Bragança e o Maximinano com quem já tinha jogado na formação. Aliás, foram os primeiros com quem falei quando aqui cheguei", disse o lateral, de 22 anos, satisfeito por ver o Sporting contribuir para haver hoje "mais jovens na Liga" mas lamentando ainda alguma "falta competitividade" do campeonato.