Rúben Vinagre dá tudo até... na folga

Rúben Amorim concedeu o dia de ontem de folga ao plantel do Sporting, mas nem por isso essa benesse foi sinónimo de descanso, pelo menos no caso de Rúben Vinagre. É que o lateral-esquerdo, de 22 anos, aproveitou o dia para realizar trabalho extra longe da Academia de Alcochete, num ginásio, atitude elogiada pelos próprios companheiros de equipa, como Ricardo Esgaio. “Boa folga maninho”, atirou o lateral-direito, para resposta à altura de Vinagre: “Todos os dias são dias de trabalho, maninho”.

A publicação nas redes sociais do internacional sub-21 pode ser entendida como uma demonstração da sua vontade em dar a volta por cima a um período de menor fulgor, pelo facto de ter sido utilizado no último mês em apenas três jogos (Belenenses, Famalicão e Besiktas), por ‘culpa’ da concorrência de Matheus Reis ou Nuno Santos.

Formado na Academia de Alcochete, Vinagre regressou no verão a Alvalade, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, mas até final da época pode ser leão em definitivo: a SAD tem opção de compra de metade do passe, por 10 milhões de euros, que se pode tornar obrigatória mediante objetivos individuais ou coletivos.