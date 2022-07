Rúben Vinagre já fez exames médicos no Everton

Rúben Vinagre passou nos exames médicos do Everton esta terça-feira e vai assinar contrato com os toffees ainda hoje.O ala esquerdo de 23 anos não vingou de leão ao peito, ao ponto de na segunda época de ligação à SAD ter visto Rúben Amorim deixá-lo de lado ainda antes da pré-temporada.Segundo Record apurou , em cima da mesa está uma cedência de um ano, comprometendo-se os toffees a pagarem a totalidade do salário do internacional sub-21 por Portugal (cerca de 800 mil euros líquidos), em quem o Sporting investiu 10 milhões ao Wolves, fruto da opção ativada com a qualificação para os últimos 'oitavos' da Champions. Ainda assim, neste acordo há o compromisso do emblema inglês poder cobrir praticamente a totalidade desta verba, diminuindo as perdas relacionadas com o investimento do Sporting. Fez 18 jogos de leão ao peito.