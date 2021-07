Rúben Vinagre oficializado no Sporting: «Fui muito feliz nesta casa e espero voltar a sê-lo»

Rúben Vinagre é reforço do Sporting. O lateral-esquerdo, de 22 anos, chega por empréstimo do Wolverhampton, com opção de compra.



"Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo. Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons. Lembro-me bem da alegria, estava sempre muito motivado para chegar à equipa principal. Chegar aqui, após ter saído ainda jovem, deixa-me muito orgulhoso. Quando saí daqui o meu sonho já era jogar na equipa principal do Sporting, e o facto de agora estar aqui deixa-me bastante orgulhoso", começou por dizer aos meios de comunicação do clube antes de abordar o reencontro com alguns amigos: "Já nos conhecemos há bastante tempo e eu já joguei com o Maximiano e o Daniel Bragança aqui no Sporting. Também já conheço o Pote há bastante tempo, somos muito amigos, e vai ser muito bom trabalhar com antigos colegas. São pessoas com quem sempre me dei bastante bem e fico feliz por voltar a trabalhar com eles".





Garantindo que teve um primeiro dia "muito bom", o reforço para a ala esquerda também revelou as suas primeiras impressões. "Deu para ver um grupo muito unido e alegre. Entrar num plantel assim é sempre mais fácil", acrescentou após ter confirmado uma ideia que formou quando jogou em Alvalade com a camisola do Famalicão: "Posso dizer que o Sporting foi a equipa mais dificíl com que jogámos a época passada. Via-se a união que já falei e que os jogadores estavam sempre ligados ao jogo. Não era fácil jogar em Alvalade".Rúben Vinagre defendeu as cores do Wolverhapton, clube ao qual pertence, e não tem dúvidas em afirmar que a passagem por Inglaterra o fez evoluir de forma significativa. "A experiência foi positiva pois joguei e isso permitiu-me crescer como jogador. É diferente do campeonato português, pois a Premier League é uma competição muito intensa e muito física. Já a liga portuguesa tem muita qualidade, forma bastante jovens, e alguns acabam por ir para a Premier League. Acho que este passo é muito bom para mim", garantiu o esquerdino que também destacou a qualidade da formação leonina: "O Sporting já formou e continua a formar jogadores fantásticos, e toda a gente reconhece essa qualidade. Todos os anos saem jogadores com muita qualidade e certamente vai continuar assim".Em relação aos objetivos para a nova época, o ala prometeu dar o "máximo". "Quero crescer como jogador e fazer o máximo. Espero fazer uma época positiva e ajudar o Sporting a alcançar os seus objetivos desta época. O Sporting tem sempre responsabilidade pois é um clube muito grande. Nós temos sempre que responder a essa responsabilidade em campo. Vou dar tudo o que tenho por esta camisola, e espero que seja um ano positivo para todas as partes", concluiu.