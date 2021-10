‘Rugidos de Leão’ outra vez adiados

A pandemia de Covid-19 cancelou, em 2020, a 40ª edição dos Rugidos de Leão, icónica festa de fervor sportinguista que se realiza, por norma, na Quinta do Paul, em Leiria. Só que 2021, confirmou a Record o patrono da festa, Bernardes Dinis, também não será o ano do regresso, devido a questões de logística relacionadas com normas da DGS e também lotação do espaço.