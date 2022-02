Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rugir no Dragão vale por 50 Rúben Amorim tenta alcançar meia centena de vitórias pelo Sporting no clássico frente ao FC Porto, o único adversário que o técnico ainda não derrotou ao comando dos leões na Liga. Perto do pleno





• Foto: Vítor Chi