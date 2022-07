Rui Patrício muito assobiado no Sporting-Roma

A noite não foi fácil para Rui Patrício, ex-leão sempre assobiado pelos sportinguistas que, passados quatro anos, não lhe perdoam a rescisão, mesmo que o Wolverhampton tenha acabado por pagar o seu passe.

O guardião começou logo a ser contestado no aquecimento e só teve alguns segundos de descanso quando abraçou o técnico de equipamentos, Paulinho. Durante no jogo, cada ação originava um forte ruído e o golo marcado por Pote foi mesmo o mais celebrado. Substituído ao intervalo, o guarda-redes, no final, aproveitou para cumprimentar Coates e elementos do staff leonino.