SAD do Sporting comprou VMOC ao BCP a 17 cêntimos: revelados os valores do negócio

A Sporting SAD negociou a compra das VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) ao Banco Comercial Português (BCP) por 17 cêntimos, um valor muito abaixo de 1 euro inicialmente acordado. Desta forma, os dirigentes leoninos asseguram um desconto superior a 80% e conseguiram assegurar a maioria do capital com um investimento de 14 milhões de euros.A notícia da compra das VMOC ao BCP foi anunciada há uma semana pelo presidente, Frederico Varandas, mas os termos do negócio só hoje foram anunciados à CMVM através de um comunicado. De acordo com a legislação vigente do regulador, como os dirigentes da SAD são os mesmos do clube, foi necessário esclarecer os termos do negócio num prazo de cinco dias úteis após o acordo.No documento divulgado estão revelados os valores do negócio onde consta o montante pago por cada VMOC (0.168 €).