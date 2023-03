SAD do Sporting absolvida no processo disciplinar instaurado após incidentes na final da Allianz Cup

A SAD do Sporting foi absolvida no processo disciplinar que lhe foi instaurado a 31 de janeiro último, após os incidentes na final da Allianz Cup diante do FC Porto, anunciou esta quinta-feira em comunicado o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Ainda assim, o CD realça que "ficou por provar o perigo concreto criado pela conduta da SAD arguida (...), sendo que esse perigo não foi devidamente caraterizado na acusação, nem sustentado na prova carreada pela mesma", conforme se pode ler no comunicado.No encontro disputado em Leiria, recorde-se, foi utilizada pirotecnia por parte dos adeptos dos leões, numa zona destinada à claque Juventude Leonina, a qual provocou uma queimadura a uma criança de nove anos Refira-se que o Sporting já tinha sido multado em 10.200 euros pelas "14 tochas incandescentes que foram atiradas" durante a referida partida. Já FC Porto viu um adepto ser sancionado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto com a medida cautelar de interdição a recintos desportivos por utilizar pirotecnia nesse jogo.