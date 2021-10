AG do Sporting aprova relatório e contas e deixa voto de confiança à administração

A Assembleia Geral da SAD do Sporting aprovou o relatório e contas de deixou um voto de confiança à administração, ao conselho fiscal e revisores oficiais de contas. Na reunião que teve lugar pela madrugada dentro, foram também aprovadas as remunerações dos gestores, tendo ainda sido dada luz verde à realização de mais emissões obrigacionistas com valor máximo (conjunto) de 50 M€ num prazo de um ano (até 30 de setembro de 2022).





A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários, informar que a Assembleia Geral da Sociedade de 6 de Outubro de 2021 tomou as seguintes deliberações:1. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2021:A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 1 da ordem do dia, foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.716 votos a favor, 273 votos contra e 22 abstenções;2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício findo em 30 de Junho de 2021:A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.718 votos a favor, 171 votos contra e 122 abstenções;3. Apreciação geral da Administração da Sociedade, de cada um dos seus membros, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas:A proposta apresentada pelo acionista Sporting Clube de Portugal no âmbito do ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.713 votos a favor, 278 votos contra e 20 abstenções;4. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade relativa ao exercício de 2020/2021.A proposta apresentada pela Comissão de Acionistas no âmbito do ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.696 votos a favor, 200.314 votos contra e 1 abstenção;5. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 245º-C do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2020/2021.A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 5 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.711 votos a favor, 200.295 votos contra e 5 abstenções;6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada para o exercício de 2021/2022. A proposta apresentada pela Comissão de Accionistas no âmbito do ponto 6 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.717 votos a favor, 200.293 votos contra e 1 abstenção;7. Deliberar sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 8º dos Estatutos, para uma ou mais emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigaçõesordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), emissões essas a terem lugar até ao dia 30 de Setembro de 2022.A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 7 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.805 votos a favor, 206 votos contra e 0 abstenções."