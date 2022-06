SAD do Sporting comunicou as contas trimestrais: resultado líquido positivo de 8,5 milhões

A SAD do Sporting já comunicou as contas do terceiro trimestre do exercício de 2021/22 à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), registando-se um resultado líquido positivo de 8,5 milhões.Os rendimentos operacionais excluindo transferências de jogadores cresceram 148% para 110,3 milhões de euros, tendo os resultados operacionais sem transações de atletas passado de um valor negativo de 23,18 milhões de euros para um ganho de 26,82 milhões.Em causa está o período compreendido entre o dia 1 de julho de 2021 e o dia 31 de março de 2022, que já contempla as movimentações da sociedade no mercado de janeiro, mas que ainda não prevê negócios posteriores, como o de Nuno Mendes, que o PSG contratou em definitivo.Ao contrário da época anterior, o saldo das transferências de jogadores foi negativo - em 8,5 milhões de euros - pelo que os resultados operacionais da SAD "leonina" cifraram-se em 17,76 milhões de euros, conta os 16,05 milhões negativos de um ano antes.Decisivos para o forte aumento das receitas são os valores recebidos pela participação na Liga dos Campeões, que ascenderam a 45,8 milhões de euros (277 mil euros no exercício anterior), e as receitas de bilheteira, que atingiram os 13,16 milhões de euros, valor que compara com 298 mil euros na época passada, quando as restrições devido à pandemia condicionaram a assistência dos jogos.