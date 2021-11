SAD do Sporting lança empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros

A Sporting SAD vai lançar um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano. A oferta é destinada ao público em geral e vai decorrer entre as 8h30 de 22 de novembro e as 15h00 do dia 6 de dezembro de 2021.A emissão inicial é de 6 milhões de obrigações, valor nominal de 5 euros, montante que pode ser aumentado pela SAD até ao próximo dia 30.O novo empréstimo servirá para reembolsar o financiamento intercalar resultante da operação de titularização com a Sagasta Finance no valor de 26,7 milhões de euros, "a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos" decorrentes do contrato de direitos televisivos assinado com a NOS, feita para pagar o empréstimo obrigacionista de 2018, cujo reembolso está agendado para dia 26. O restante será usado "para desenvolvimento da atividade corrente" da SAD sportinguista.Segundo a comunicação enviada à CMVM, o Haitong é o assistente, organizador e coordenador global da operação financeira e as entidades contratadas para colocar as Obrigações Sporting SAD 2021-2024 foram o Activobank, Banco BIC, Millennium BCP, Carregosa, BEST, Caixa BI, Crédito Agrícola, Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos e o Haitong Bank.