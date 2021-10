SAD do Sporting reúne-se hoje em AG

Os acionistas da Sporting SAD reúnem-se hoje a partir das 18 horas em assembleia geral, em Alvalade, com uma ordem de trabalhos que inclui a votação das contas da época passada, da política de remunerações e do recurso, próximo, a um ou mais empréstimos obrigacionistas.

Apesar de histórica reconquista do título, a sociedade fechou o último exercício com um resultado líquido negativo de 32,9 milhões de euros. Em contrapartida, o sucesso desportivo e a análise aos valores praticados pelos concorrentes sustentam a proposta de aumento dos honorários de Frederico Varandas e dos restantes membros executivos da SAD (Francisco Zenha, João Sampaio e André Bernardo). O salário anual do presidente fixa-se, nesta altura, em 147 mil euros fixos e poderá passar para os 182 mil euros (a subida, nos outros casos, seria dos 98 mil para os 131 mil euros anuais). A AG irá, ainda deliberar, sobre a atribuição de prémios variáveis de 73,5 mil euros a Varandas e 49 mil euros aos demais, por objetivos atingidos em 2020/21.

As emissões obrigacionistas “até ao montante máximo global de 50 milhões de euros”, a realizar até 30 de setembro de 2022, destinam-se ao “ao financiamento da atividade corrente (...) e ao reembolso das obrigações” que vencem em novembro.