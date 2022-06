SAD do Sporting vai concluir processo dos VMOC com AG no dia 12 de julho

A Sporting SAD convocou os titulares de VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis referentes às emissões de 2010 e 2014) para uma assembleia-geral que irá decorrer a 12 de julho, no Estádio José Alvalade, a partir das 19 horas, precisamente para concluir o processo relativo a estes títulos.Em dois comunicados à CMVM - um para cada emissão -, explica-se que haverá apenas um ponto único em discussão e votação, relacionado com "condições de vencimento antecipado": quem comprou valores (apenas os emitidos pelo Millenium BCP) irá, então, dar luz verde à conversão dos mesmos por parte da sociedade em capital, operação anunciada a 4 de março , véspera de eleições, pela administração.Ficará, assim, fechado o reforço do clube na SAD, intenção adiantada por Frederico Varandas a 23 de fevereiro - recorde aqui . O ressarcimento junto dos credores foi acordado através de uma antecipação de receitas e o valor em dívida seria de quase 84 milhões de euros (83,417 milhões), mas a SAD garantiu a recompra de cada título por 17 cêntimos (0,168€) e não por 1 euro - ou seja, pagou, no total 17 milhões de euros.Nas mãos do seu outro credor, o Novo Banco, estão mais 51,5 milhões de euros em emissões.