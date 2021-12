"Saiam da frente", "absurdo" ou "ridículo": plantel do Sporting maravilhado com Matheus Nunes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

Rúben Amorim realçou a vitória do coletivo na Luz (3-1), mas entre os leões Matheus Nunes esteve em evidência, pela forma como encheu o campo, quer a atacar (um golo e uma assistência) como a defender. E no final, os próprios companheiros de equipa teceram rasgados elogios ao internacional português, muitos deles... curiosos.Daniel Bragança ou Tiago Tomás foram lacónicos. "Absurdo" e "ridículo", atiraram, respectivamente, o médio e o avançado dos leões, ambos produtos da Academia de Alcochete. Por outro lado, o capitão Coates, que esteve impossibilitado de dar o seu contributo em virtude de estar infetado com Covid-19, viu o jogo de casa e ficou com uma dúvida: "Ainda continuas a correr?".Também Jovane esteve ausente, desta feita devido a lesão, mas viu o jogo da tribuna da Luz. E tal como Coates, ficou impressionado com a disponibilidade física de Matheus: "Saiam da frente... vrum", publicou o extremo. Rúben Vinagre ("o que jogas, moleque brabo") ou Porro ("jogas muito mano") juntaram-se ao coro de aplausos, tal como Bruno Fernandes. "Que jogaço, miúdo", considerou o antigo capitão do Sporting.