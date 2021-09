Saiba como vai AG do Sporting marcada para dia 30

A Assembleia Geral do Sporting, marcada para 30 de setembro, terá algumas limitações de forma a cumprir as normas da Direcção-Geral da Saúde. A lotação será de 1.560 lugares e será obrigatório a presença de certificado digital ou apresentação de teste PCR (72h) ou teste Antigénio (48h).Auto-testes não serão aceites.





Face às limitações derivadas da pandemia todos os sócios poderão, querendo, votar a partir do momento em que se iniciar a discussão dos pontos da Ordem de Trabalhos.A abertura de portas está marcada para as 18 horas. A Assembleia Geral, embora com início formal às 18h30, iniciará os trabalhos às 19.Apenas serão admitidos à Assembleia Geral os sócios com mais de 18 anos, pelo menos 12 meses de filiação e, no mínimo, com a quota de agosto de 2021 regularizada.Ponto primeiro – Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho de 2020, elaborado pelo Conselho Directivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, já antes votadas e então reprovadas na Assembleia Geral realizada em 16 de Setembro de 2020;Ponto segundo – Discutir e deliberar sobre o Orçamento dos Rendimentos, Gastos e Investimentos e sobre o Plano de Actividades do Sporting Clube de Portugal, para o ano de 1 de Julho de 2021 a 30 de Junho de 2022, elaborado pelo Conselho Directivo e acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar;Ponto terceiro – Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de Julho de 2020 a 30 de Junho de 2021, elaborado pelo Conselho Directivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar;Ponto quarto – Discutir e deliberar sobre a proposta do Conselho Directivo de atribuição às portas do Estádio José Alvalade dos seguintes nomes representativos do Clube: Vítor Damas, Hilário, Stromp, Jordão, Cinco Violinos, Yazalde e Manuel Fernandes.Apenas serão admitidos à Assembleia Geral os Sócios com mais de 18 anos, pelo menos 12 meses de filiação ao Clube e, no mínimo, com a quota de Agosto de 2021 regularizada.