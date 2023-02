Saída de Dost em tribunal

A empresa Pro Profil deu entrada com uma ação no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para reclamar do Sporting o pagamento de 322 mil euros ( 322.257,1) relativos à comissão de intermediação da transferência de Bas Dost.O avançado holandês, agora no Utrecht, trocou Alvalade pelo Eintracht Frankfurt em agosto de 2019, por 7 milhões de euros. A Pro Profil era uma de duas agências beneficiárias de comisão, como comunicou à data a SAD leonina.