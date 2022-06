Saídas do Sporting: Palhinha está na ‘pole position’

Entre as reformulações no meio-campo do Sporting para a próxima época, o processo que vai levar Palhinha à Premier League, o seu campeonato de sonho, deve ser o primeiro a ficar concluído. Com efeito, o negócio com o Fulham pelo internacional português está perto de ficar finalizado, dentro dos valores que foram noticiados pelo nosso jornal: 20 milhões de euros, numa proposta que deve ser formalizada em breve junto da SAD.





Recorde-se que também o Wolverhampton de Bruno Lage esteve em cena para levar o médio, no entanto o impasse na venda de outro português, no caso Rúben Neves, permitiu que a formação orientada por Marco Silva tomasse a dianteira. O At. Madrid, apesar de atento, já é uma hipótese remota.