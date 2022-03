Salgado Zenha: «Novo acionista? O nosso foco é reforçar a participação do clube na SAD»

Salgado Zenha também compareceu na conferência de imprensa liderada por Frederico Varandas, após o Sporting anunciar a recompra dos VMOC que estavam na posse do Millennium BCP , e explicou a operação."Em resumo, o Sporting passa a deter 83 563 849 VMOC, o que significa que passa a deter 61,9% dos VMOC A e B, portanto a totalidade dos VMOC, o que significa que garante a maioria do capital da SAD. Num cenário em que o Sporting decida converter os VMOC em ações, passa a deter 83,9% do capital da SAD, portanto 83,9% dos direitos de voto da SAD. Os VMOC que não são detido pelo Sporting e pela SJPS, o Sporting continuará a deter a participação próxima que tem hoje em termos de direito de voto Sporting. Hoje, o clube garante a maioria do capital da SAD, é um dia histórico para o Sporting, como disse o presidente. Foram 3 anos e meio de muita negociação que acabou da melhor forma hoje. Portanto há que agradecer às equipas e nomeadamente à equipa financeira e à equipa jurídica que muito apoio deram nesta transação que, sem eless não teria sido possível", começou por dizer o vice-presidente e administrador da SAD do Sporting."Quero deixar claro que a compra dos VMOCS é feita pelo clube. O financiamente comunicado é à SAD. Não é mais do que um financiamento que como dizemos visa substituir passivos financeiros e não financeiros. O valor não tem nada a ver com o preço dos VMOC, uma coisa não implica a outra, até porque quem compra os VMOC é o clube e não a SAD", esclareceu, garantido tratar-se de um objetivo alcançado."Objetivo sempre foi e é comprar a totalidade dos VMOCS. Sempre fomos claros e esse vai continuar a ser o objetivo. Fechámos os VMOCS detidos pelo BCP. Queremos continuar nesse caminho. Vamos iniciar negociação com Novo Banco. Já o comunicámos e quando tivermos informação de um eventual acordo vamos comunicar também. Neste momento, alcançámos um acordo bilateral com o Millennium BCP", apontou."O nosso foco é de reforçar a participação do clube no capital da SAD. O nosso foco agora não é vender esse capital. Neste momento, garantimos a maioria do capital mas não temos garantida uma larga maioria do capital da SAD e isso para nós é o mais importante. Uma coisa de cada vez como temos feito ao longo deste mandato. Fazemo-lo com critério, rigor, passo a passo e não prometemos o que não conseguimos alcançar. O objetivo definido foi alcançado.""Preço de compra não divulgamos e não vou divulgar, é uma informação confidencial. Sobre o financiamento da SAD, o que posso dizer é que, e está no comunicado, houve uma aumento do preço do contrato da NOS, no entanto houve redução das linhas utilizadas para aumento do preço. Significa que vai haver mais disponibilidade do contrato a favor da Sporting SAD no futuro, o que é obviamente positivo", concluiu.